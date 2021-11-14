Трішки святкового настрою: телескоп Хаббл зробив фото сніговика в космосі

Зима все ближче, а разом із нею до нас наближаються новорічні свята. Не став відставати від них і телескоп Хаббл, який порадував любителів астрономії знімком туманності Сніговик

Так виглядає туманність Сніговик / Фото: NASA

Ця туманність розташована в сузір'ї Пуппіса і знаходиться на відстані близько 6000 світлових років від Землі.

Читайте також: Телескоп Хаббл сфотографував туманність Око Клеопатри (фото)

Реклама

Сніговик є емісійною туманністю. Вона є формою, утвореною з іонізованого газу.

Народжуючись усередині туманності, зірки виділяють енергію у вигляді випромінювання, яке взаємодіє з навколишнім газом і змушує його світитися. Саме ця іонізація надає туманностям красивих кольорів і форм.

Реклама

Втім, з першого разу важко вгадати у цьому сузір'ї риси сніговика. Для цього Хаббл зробив ще одне фото, що показує туманність в повному розмірі.

Читайте також: Зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, у 3D

На розширеному знімку видно, що повністю туманність виглядає як дві пелюстки – одна більша і друга менша. Завдяки цій формі він і отримав свою назву на честь снігового чоловічка, пише digitaltrends.com.