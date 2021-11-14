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Трішки святкового настрою: телескоп Хаббл зробив фото сніговика в космосі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 листопада, 16:41
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Зима все ближче, а разом із нею до нас наближаються новорічні свята. Не став відставати від них і телескоп Хаббл, який порадував любителів астрономії знімком туманності Сніговик
Так виглядає туманність Сніговик
Так виглядає туманність Сніговик / Фото: NASA

Ця туманність розташована в сузір'ї Пуппіса і знаходиться на відстані близько 6000 світлових років від Землі.

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Сніговик є емісійною туманністю. Вона є формою, утвореною з іонізованого газу.

Народжуючись усередині туманності, зірки виділяють енергію у вигляді випромінювання, яке взаємодіє з навколишнім газом і змушує його світитися. Саме ця іонізація надає туманностям красивих кольорів і форм.

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Втім, з першого разу важко вгадати у цьому сузір'ї риси сніговика. Для цього Хаббл зробив ще одне фото, що показує туманність в повному розмірі.

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На розширеному знімку видно, що повністю туманність виглядає як дві пелюстки – одна більша і друга менша. Завдяки цій формі він і отримав свою назву на честь снігового чоловічка, пише digitaltrends.com.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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