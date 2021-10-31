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СЬОГОДНІ Техно

Зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера у 3D

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
31 жовтня, 21:04
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Зонд NASA Юнона дозволив краще та глибше вивчити атмосферу Юпітера. Дослідники створили перше тривимірне зображення атмосферних верств Юпітера
Зонд Юнона надав вченим нові дані про Юпітера
Зонд Юнона надав вченим нові дані про Юпітера / Фото: REUTERS

Нові дані дозволяють детальніше вивчити, як переміщаються хмари та шторми на поверхні планети. Юнона допомогла заповнити дані за допомогою мікрохвильового радіометра, що дозволяв заглядати під поверхню хмар.

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Інфрачервоне зображення Юпітера порівняно зі звичайним. Фото: NASA

Також вчені отримали можливість вивчити найбільший шторм на поверхні Юпітера – Велика червона пляма, повідомляє digitaltrends.com.

Ширина шторму становить понад 16 тисяч км, що приблизно в чверть діаметра Землі. Згідно з новими дослідженнями, Велика Червона Пляма Юпітера на 480 км йде в атмосферу планети – це приблизно в 40 разів глибше за Маріанську западину на Землі.

Велика червона пляма. Фото: Reuters

Тим не менш, Велика червона пляма все ж таки набагато дрібніша, ніж величезні струмені вітру, які його оточують і приводять в дію. Вони простягаються до глибини близько 3200 км. нижче вершин хмар.

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Причини цієї невідповідності залишаються загадкою, але відносна дрібність плями може бути пов'язана з іншим нещодавно виявленим феноменом: за словами дослідників, велика червона пляма стискається, втративши близько третини своєї ширини з 1979 року.

Зонд Юнона вийшов на орбіту Юпітера в 2016 році і з того часу зробив 36 проходів над газовим гігантом шириною майже 140 000 км.

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Раніше ми писали, що секретний сигнал із космосу виявився радіоперешкодою від людини. Сигнал, який вважається найкращим доказом існування інопланетних технологій, виявився перешкодою від людської техніки.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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