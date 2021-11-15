За нами следят: фотограф снял НЛО в виде пончика в день возвращения астронавтов с МКС

Ночью в понедельник, 8 ноября, фотограф из Цюриха сделал несколько загадочных фото НЛО, напоминающее пончик. Его приняли за капсулу SpaceX, но она пролетала над другим концом планеты

НЛО в виде пончика заснял фотограф-любитель / Фото: Twitter

Фотограф снял неизвестный объект, состоящий из нескольких ярко-синих концентрических колец. Летающий объект выглядел как космический корабль в виде пончика.

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Автор снимка сначала подумал, что сфотографировал капсулу SpaceX Endeavour, которая должна была вернуться с МКС на Землю той ночью с четырьмя астронавтами на борту.

The Daily Mail даже включил таинственную фотографию в подборку наблюдений за Endeavour.

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"Илон Маск, надеюсь, это была капсула Crew Dragon SpaceX, а не вторжение пончиков НЛО…", – пошутил автор фото в Twitter. Сейчас пост удален.

Однако в этой истории есть одна нестыковка. В то время, когда была сделана фотография, капсула SpaceX приземлялась в Мексиканском заливе на другом конце мира!

Полет капсулы SpaceX видели в Луизиане, Алабаме и нескольких государствах Персидского залива. Но ее полет практически невозможно было видеть в Швейцарии.

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"Любые пролеты Endeavour над Швейцарией перед посадкой в ​​ту ночь были бы полностью в тени Земли, то есть он не был бы освещен солнцем и, следовательно, был бы невидимым", – сказал академический исследователь из Лейденского университета в Нидерландах Марко Лангбрук, которого цитирует space.com.

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Исследователь считает, что это было не НЛО, а изображение далекой звезды. Фото Pixabay

Он также рассказал, что посадка капсулы происходила над Мексикой и Мексиканским заливом и не была бы видна из Швейцарии. А вход в атмосферу, оставляющий за собой огненный след в небе, был над Индийским океаном, поэтому также не был виден из Швейцарии.

Впрочем, исследователь не считает, что фотографу удалось снять НЛО. Это могло быть искаженное изображение далекой звезды. Ранее мы писали, что Зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D.