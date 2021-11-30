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Відкрито новий вид іхтіозабрів, схожих на дельфіна та рибу-меч

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 18:37
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Одні з останніх їхтіозаврів, що жили на Землі, могли харчуватися великою рибою, оскільки їхні зуби для того еволюціонували
Стародавні іхтіозаври еволюціонували до можливості харчуватися великою рибою
Стародавні іхтіозаври еволюціонували до можливості харчуватися великою рибою

Група міжнародних дослідників з Канади, Колумбії та Німеччини, досліджуючи скам'янілості, виявила новий вид іхтіозаврів.

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Череп метрової довжини, що чудово зберігся, належав одному з останніх їхтіозаврів, що жили на Землі – стародавніх тварин, страхітливо схожих на рибу-меч, пише Phys.org .

Відкритий дослідниками вид жив під час раннього крейдяного періоду.

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"Ця тварина мала унікальні зуби, які дозволяли їй їсти великий видобуток", – каже директор музею Редпат в Університеті Макгілла Ганс Ларссон.

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Для порівняння, у інших іхтіозаврів були маленькі зуби однакового розміру. Внаслідок еволюції хижак зміг харчуватися великою рибою та іншими морськими рептиліями.

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Вчені назвали новий вид іхтіозаврів Kyhytysuka, що перекладається як "той, що ріже чимось гострим" мовою корінних жителів регіону в центральній Колумбії.

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Так вчені вирішили віддати шану давній культурі муїску, що існувала тут протягом тисячоліть.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 млн років тому .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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