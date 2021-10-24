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Скелет найбільшого трицератопса продали за рекордну для Європи суму (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 жовтня, 22:02
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Найбільший в світі скелет трицератопса "Великий Джон" віком 66 мільйонів років проданий на аукціоні за рекордну для Європи вартість
Скелет трицератопса продали за 6,6 млн євро
Скелет трицератопса продали за 6,6 млн євро / Фото: REUTERS

Найбільший з коли-небудь виявлених скелетів трицератопса завдовжки вісім метрів пішов з молотка за божевільні 6,6 мільйона євро.

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Скелет "Великого Джона" був виявлений в Південній Дакоті, США, в 2014 році і зібраний фахівцями в Італії. Палеонтологи назвали скам'янілі останки в честь власника землі, де були виявлені кістки динозавра.

У трицератопса, якому 66 мільйонів років, найповніший скелет для динозавра. Дослідникам вдалося зібрати 60 відсотків його кісток.

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Тепер він повернеться в США в приватну колекцію неназваного покупця, який, за словами аукціонного будинку, закохався в "Великого Джона" після того, як прийшов подивитися на нього пише phys.org.

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"Великий Джон" жив в верхній крейдяний період, останню еру динозаврів. Тріцератопс загинув в заплаві річки, а бруд зберіг його останки у відмінному стані.

Продаж "Великого Джона" встановив рекорд Європи, але залишився далеко від світового. В минулому році за скелет тиранозавра рекса віком 67 мільйонів заплатили 31,8 мільйона доларів!

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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