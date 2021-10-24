Скелет найбільшого трицератопса продали за рекордну для Європи суму (фото)

Найбільший в світі скелет трицератопса "Великий Джон" віком 66 мільйонів років проданий на аукціоні за рекордну для Європи вартість

Скелет трицератопса продали за 6,6 млн євро / Фото: REUTERS

Найбільший з коли-небудь виявлених скелетів трицератопса завдовжки вісім метрів пішов з молотка за божевільні 6,6 мільйона євро.

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Скелет "Великого Джона" був виявлений в Південній Дакоті, США, в 2014 році і зібраний фахівцями в Італії. Палеонтологи назвали скам'янілі останки в честь власника землі, де були виявлені кістки динозавра.

У трицератопса, якому 66 мільйонів років, найповніший скелет для динозавра. Дослідникам вдалося зібрати 60 відсотків його кісток.

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Тепер він повернеться в США в приватну колекцію неназваного покупця, який, за словами аукціонного будинку, закохався в "Великого Джона" після того, як прийшов подивитися на нього пише phys.org.

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"Великий Джон" жив в верхній крейдяний період, останню еру динозаврів. Тріцератопс загинув в заплаві річки, а бруд зберіг його останки у відмінному стані.

Продаж "Великого Джона" встановив рекорд Європи, але залишився далеко від світового. В минулому році за скелет тиранозавра рекса віком 67 мільйонів заплатили 31,8 мільйона доларів!