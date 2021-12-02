Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Наслідки Фукусіми: вся поверхня Тихого океану може стати радіоактивною

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 18:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радіоактивний тритій, який Японія скине у воду, за три роки дістанеться берегів США, а ще через сім років – пошириться на весь океан
Наслідками Фукусіми може стати забруднення всього Тихого океану
Наслідками Фукусіми може стати забруднення всього Тихого океану / Фото: Getty Images

Тритій, основний забруднювач у радіоактивній воді, може поширитись на всю північну частину Тихого океану за 1200 днів, якщо Японія не вживе заходів.

Читайте також: Вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо

Реклама

Процес дифузії очищеної води, забрудненої внаслідок аварії на Фукусімі, яку повинні скинути в океан з 2023 року, може призвести до масштабного зараження, пише Phys.org .

Вчені проаналізували термін забруднення радіацією всього Тихого океану
Вчені проаналізували термін забруднення радіацією всього Тихого океану / Фото: Scichina

Великі кількості радіонуклідів можуть вплинути на морські біологічні ланцюги та негативно позначитися на морському рибальстві та здоров'ї людини, зазначають вчені з Університету Цинхуа.

Реклама

Читайте також: Вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо

Тритій дістанеться східних берегів США вже за три роки і пошириться на весь Тихий океан трохи менше, ніж 10 років.

Радіоактивна вода з Японії може покрити весь океан
Радіоактивна вода з Японії може покрити весь океан / Фото: Getty Images

Реклама

Команда побудувала графік концентрацій забруднюючих речовин у прилеглих водах Міядзакі, Шанхаю та Сан-Дієго.

Читайте також: "Заправляємо нитку в голку": NASA вивчає розрив у магнітному полі Землі

Першим буде забруднений Міядзакі, за ним будуть Шанхай і Сан-Дієго в порядку їхньої віддаленості від Фукусіми.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як виглядала б планета без людей .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти