Наслідки Фукусіми: вся поверхня Тихого океану може стати радіоактивною

Радіоактивний тритій, який Японія скине у воду, за три роки дістанеться берегів США, а ще через сім років – пошириться на весь океан

Наслідками Фукусіми може стати забруднення всього Тихого океану / Фото: Getty Images

Тритій, основний забруднювач у радіоактивній воді, може поширитись на всю північну частину Тихого океану за 1200 днів, якщо Японія не вживе заходів.

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Процес дифузії очищеної води, забрудненої внаслідок аварії на Фукусімі, яку повинні скинути в океан з 2023 року, може призвести до масштабного зараження, пише Phys.org .

Вчені проаналізували термін забруднення радіацією всього Тихого океану / Фото: Scichina

Великі кількості радіонуклідів можуть вплинути на морські біологічні ланцюги та негативно позначитися на морському рибальстві та здоров'ї людини, зазначають вчені з Університету Цинхуа.

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Тритій дістанеться східних берегів США вже за три роки і пошириться на весь Тихий океан трохи менше, ніж 10 років.

Радіоактивна вода з Японії може покрити весь океан / Фото: Getty Images

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Команда побудувала графік концентрацій забруднюючих речовин у прилеглих водах Міядзакі, Шанхаю та Сан-Дієго.

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Першим буде забруднений Міядзакі, за ним будуть Шанхай і Сан-Дієго в порядку їхньої віддаленості від Фукусіми.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як виглядала б планета без людей .