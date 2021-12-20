Япония строит луноход для американцев: как скоро его закончат

Япония собирается построить луноход, чтобы перевозить на нем людей по поверхности земного спутника

Япония запускает луноход для американцев и дрон для изучения Марса

О планах говорится в проекте новой "дорожной карты" космической политики страны, уточняется, что транспорт будет работать в рамках одного из американских проектов освоения Луны.

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Помимо разработки транспорта на Луну, Япония займется вопросом разработки технологии использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе, пишут NHK.

Также проект предусматривает запуск зонда для изучения одного из спутников Марса в 2024 году.

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Подразделению Воздушных сил самообороны поручено следить за космическим мусором и спутниками других стран с 2023 года.

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Проект "дорожной карты" должен утвердить стратегический космический штаб на заседании, которое состоится уже к концу 2021 года.

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Напомним, ранее ученые выяснил, что для улучшения работы мозга необходимо всего 10 минут бега.