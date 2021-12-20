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Япония строит луноход для американцев: как скоро его закончат

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
20 декабря, 14:38
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Япония собирается построить луноход, чтобы перевозить на нем людей по поверхности земного спутника
Япония запускает луноход для американцев и дрон для изучения Марса
Япония запускает луноход для американцев и дрон для изучения Марса

О планах говорится в проекте новой "дорожной карты" космической политики страны, уточняется, что транспорт будет работать в рамках одного из американских проектов освоения Луны.

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Помимо разработки транспорта на Луну, Япония займется вопросом разработки технологии использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе, пишут NHK.

Также проект предусматривает запуск зонда для изучения одного из спутников Марса в 2024 году.

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Подразделению Воздушных сил самообороны поручено следить за космическим мусором и спутниками других стран с 2023 года.

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Проект "дорожной карты" должен утвердить стратегический космический штаб на заседании, которое состоится уже к концу 2021 года.

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Напомним, ранее ученые выяснил, что для улучшения работы мозга необходимо всего 10 минут бега.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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