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Перший у світі пацієнт отримав 3D-око

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 19:30
В закладинки
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Дослідники здійснили прорив у області 3D-печатки протезів ока та надали перший такий протез людині
Вчені змогли пересадити пацієнтові очі з 3D-принтера
Вчені змогли пересадити пацієнтові очі з 3D-принтера / Фото: Getty Images

Інженери з Fraunhofer Technology змогли прооперувати першого у світі пацієнта в лондонській лікарні Мурфілдс та вживити йому нове око з 3D-принтера.

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Британські вчені розробили кілька нових технологій, які покращують поточне ручне виробництво індивідуальних протезів, пише Slash Gear.

Перший у світі пацієнт отримав око з 3D-принтера
Перший у світі пацієнт отримав око з 3D-принтера / Фото: Slash Gear

Технологія використовує програмне забезпечення під назвою Cuttlefish: Eye, яке сканує очницю та створює модель для друку.

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Після нове око створюють за допомогою багатобарвного та мультиматеріального 3D-принтер. В результаті протез виглядає більш реалістичним.

Ще одна перевага технології полягає в тому, що, хоча вона дозволяє зробити протез дуже швидко: сканування здорового ока займає 2,4 секунди.

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Після створення 3D-моделі Fit AG друкує протез. Дослідники проєкту сподіваються, що технологія суттєво вплине на лікування пацієнтів та скоротить черги на протези.

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Для клінічного випробування буде набрано близько 40 пацієнтів, кожен із яких отримає очний протез. Протягом наступного року лікарі перевірятимуть їхнє самопочуття.

Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з пазурами, щоб вистачати предмети та гілки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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