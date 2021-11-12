Все йде за планом: космічний корабель Crew Dragon пристикувався з МКС

Пристикування до Міжнародної космічної станції відбувалося в автоматичному режимі

На борту космічного корабля Crew Dragon знаходяться четверо астронавтів/Колаж: "Сьогодні"

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX в четвер, 11 листопада, пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). На його перебувають четверо астронавтів.

Трансляції місії ведеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

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Процес стикування

Фінальна стадія зближення корабля з МКС почалася о 18:27 за часом східного узбережжя США. О 18:32 ведучий трансляції підтвердив успішне стикування корабля з МКС. Воно проходило в автоматичному режимі.

Запуск корабля

Запуск корабля Crew Dragon був здійснений з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Це вже четвертий політ Crew Dragon до МКС з екіпажем на борту. Перший відбувся 30 травня 2020 року, другий — 15 листопада 2020 року, третій — 23 квітня поточного року.

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На борту Crew Dragon, що отримав назву Endurance ("Витривалість"), знаходяться американські астронавти Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Маттіас Маурер. Вони проведуть на орбіті близько шести місяців. Зараз на МКС знаходяться троє членів екіпажу: космонавти Роскосмосу Антон Шкаплеров і Петро Дубров, а також астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Успішне повернення космонавтів місії Crew-2

Астронавти місії Crew-2 успішно повернулися на Землю після 199 днів у космосі. Додому їх доставила капсула Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX.

Капсула приводнилася у Мексиканській затоці. Повернення космонавтів завершило шестимісячну місію на Міжнародну космічну станцію. Crew Dragon Endeavour доставив на Землю чотирьох астронавтів — Шейна Кімбро та Меган МакАртур з NASA, Томаса Песке з Європейського космічного агентства й Акіхіко Хошиде з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

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