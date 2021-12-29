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Вперше з 2007 року: комета Леонарда, що летить до Сонця, втратила свій хвіст

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
29 грудня, 18:50
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Вчені зафіксували, як шматок хвоста комети Леонарда, яка має підлетіти ближче до Сонця 3 січня 2022 року, був відірваний сонячним вітром
Комета Леонарда втратила шматок хвоста
Комета Леонарда втратила шматок хвоста

Комета пролетіла повз Землю на початку грудня 2021 року, спочатку січня пролетить повз нашу зірку і зникне з Сонячної системи.

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В останні дні з нею твориться щось дивне: астрономи відобразили розрив зв'язку між кометою та частиною її хвоста , пише cnet .

На знімку від комети відокремилося щось, за словами вчених, схоже на "хвіст усередині хвоста".

Космічна погода, спричинена сонячними спалахами або викидами корональної маси Сонця могла привести до цього дивного видовища.

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Навіть звичайні потоки сонячного вітру можуть спричинити магнітне переєднання в іонізованих хвостах комет, відзначають астрономи.

Також можливо, що додатковий внутрішній хвіст – це просто продукт викиду уламків ядра комети. Востаннє NASA фіксувало подібне явище з кометою Енке у 2007 році.

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Подорож комети до Сонячної системи з глибокого космосу зайняла близько 35 тисяч років.

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Її виявив на початку 2021 дослідник Грег Леонард. Після того, як комета облетить Сонце, її викине із нашої системи.

Нагадаємо, раніше цього року два астрономи виявили найбільшу комету, яку коли-небудь бачили в Сонячній системі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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