Вперше з 2007 року: комета Леонарда, що летить до Сонця, втратила свій хвіст

Вчені зафіксували, як шматок хвоста комети Леонарда, яка має підлетіти ближче до Сонця 3 січня 2022 року, був відірваний сонячним вітром

Комета Леонарда втратила шматок хвоста

Комета пролетіла повз Землю на початку грудня 2021 року, спочатку січня пролетить повз нашу зірку і зникне з Сонячної системи.

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В останні дні з нею твориться щось дивне: астрономи відобразили розрив зв'язку між кометою та частиною її хвоста , пише cnet .

На знімку від комети відокремилося щось, за словами вчених, схоже на "хвіст усередині хвоста".

Космічна погода, спричинена сонячними спалахами або викидами корональної маси Сонця могла привести до цього дивного видовища.

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Навіть звичайні потоки сонячного вітру можуть спричинити магнітне переєднання в іонізованих хвостах комет, відзначають астрономи.

Також можливо, що додатковий внутрішній хвіст – це просто продукт викиду уламків ядра комети. Востаннє NASA фіксувало подібне явище з кометою Енке у 2007 році.

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Подорож комети до Сонячної системи з глибокого космосу зайняла близько 35 тисяч років.

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Її виявив на початку 2021 дослідник Грег Леонард. Після того, як комета облетить Сонце, її викине із нашої системи.

Нагадаємо, раніше цього року два астрономи виявили найбільшу комету, яку коли-небудь бачили в Сонячній системі.