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Найбільша в Сонячній системі: вчені вирахували розмір комети-гіганта

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
23 вересня, 15:13
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Раніше цього року два астрономи виявили найбільшу комету, коли-небудь бачену в Сонячній системі. Вона пролетить повз Сонце 2031 року
Комета Бернардінеллі-Бернштейна найбільша в Сонячній системі. Фото: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
Комета Бернардінеллі-Бернштейна найбільша в Сонячній системі. Фото: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Нове дослідження авторів знахідки Педро Бернардінеллі і Гері Бернстайна з Пенсільванського університету продемонструвало, наскільки величезна комета.

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Комета занесена до каталогу як комета C/2014 UN271, але також відома як комета Бернардінеллі-Бернштейна на честь першовідкривачів.

За попередніми оцінками, ширина комети становить 150-200 кілометрів. Цей розмір має на увазі масу вдесятеро більше, ніж маса комети Хейла-Боппа, яка стала відомою як "Велика комета" 1997 року, пише cnet.com.

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Астроном Вілл Гейтер зібрав безліч ілюстрацій інших примітних об'єктів Сонячної системи, щоб показати, наскільки велика комета Бернардінеллі-Бернштейна.

На щастя, комета-гігант не становить загрози Землі, але в даний час вона направляється у внутрішні області Сонячної системи і пройде в безпосередній близькості до Сонця 2031 року. Вчені вже зараз спостерігають на поверхні Сонця сплески і збільшення яскравості.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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