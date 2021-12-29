Впервые с 2007 года: летящая к Солнцу комета Леонарда потеряла свой хвост

Ученые зафиксировали, как кусок хвоста кометы Леонарда, которая должна подлететь ближе всего к Солнцу 3 января 2022 года, был оторван солнечным ветром

Комета Леонарда потеряла кусок хвоста

Комета пролетела мимо Земли в начале декабря 2021, вначале января пролетит мимо нашей звезды и исчезнет из Солнечной системы.

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В последние дни с ней творится что-то странное: астрономы запечатлели разрыв связи между кометой и частью ее хвоста, пишет cnet.

На снимке от кометы отделилось что-то, по словам ученых, похожее на "хвост внутри хвоста".

Космическая погода, вызванная солнечными вспышками или выбросами корональной массы Солнца, могла привести к этому странному зрелищу.

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Даже обычные потоки солнечного ветра могут вызвать магнитное пересоединение в ионизированных хвостах комет, отмечают астрономы.

Также возможно, что дополнительный внутренний хвост – это просто продукт выброса обломков из ядра кометы. Последний раз NASA фиксировало подобное явление с кометой Энке в 2007 году.

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Путешествие кометы в Солнечную систему из глубокого космоса заняло около 35 тысяч лет.

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Ее обнаружил в начале 2021 года исследователь Грег Леонард. После того, как комета облетит Солнце, ее выбросит из нашей системы.

Напомним, ранее в этом году два астронома обнаружили самую большую комету, когда-либо виденную в Солнечной системе.