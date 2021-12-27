Комета з космосу перетворила пісок на скло: вчені розкрили загадку чилійської пустелі

Численні темні скелясті уламки скла, розкидані по пустелі Атакама в Чилі, були принесені кометою, що впала на планету

Скло в пустелі могло з'явитися через комету / Фото: Getty Images, Candiru

Дослідники з'ясували, що фрагменти, через які вчені роками ламали собі голову, справді мають позаземне походження.

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Вчені з Університету Брауна кажуть, що 75 км площі пустелі подряпані матеріалом, принесеним із глибокого космосу 12 тисяч років тому, пише The Science Times.

Невідомий предмет, що вдарив у цей час Землю, був настільки гарячим, що перетворив багато пісків на силікатне скло – чорного та зеленого кольору.

Комета могла викликати вибух вітрів та переплавити пісок у скло / Фото: Getty Images

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Раніше дослідження припускали, що це могли бути результати вулканічної активності , але доказів цього не було.

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Тому тепер вони припускають, що в Землю могла врізатись комета: склад уламків сильно нагадує фрагменти комет, зібрані NASA.

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Вчені вважають, що падіння було настільки потужним, що дозволило тепловому випромінюванню та високотемпературним вітрам вибухнути та зачепити більшу частину пустелі.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, як у хмарах Венери могло утворитися життя.