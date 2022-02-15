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У шлунку крокодила виявили "динозавра-каченя"

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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15 лютого, 08:18
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Австралійські вчені відкрили новий вид гігантського крокодила, чиєю останньою їжею міг бути динозавр
Динозаври розміром з каченят стали їжею для крокодилів
Динозаври розміром з каченят стали їжею для крокодилів

Довжина доісторичного чудовиська – 2,5-метра, його прозвали "Зламаним вбивцею динозаврів", виявили на вівчарській фермі в глибинці Квінсленда.

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Вважається, що йому понад 95 млн років, а у його шлунку виявлено останки молодого маленького динозавра, пише ABC News.

Це перші скелетні останки орнітоподу, зареєстровані в цьому регіоні та перше свідчення того, що крокодили харчувалися динозаврами в Австралії.

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Відкриття припускає, що динозаври були важливою частиною харчової мережі крейдового періоду, у своїй вони були її вершиною.

Орнітоподи, дрібні травоїдні з дзьобами та щоками, повними зубів, бродили Землею понад 100 млн років тому.

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Це були симпатичні маленькі динозаври розміром трохи більше курки, які важили близько 1,2 кг. Чимось вони нагадували каченят. Вчені продовжать шукати скам'янілості крокодилів.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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