У шлунку крокодила виявили "динозавра-каченя"

Австралійські вчені відкрили новий вид гігантського крокодила, чиєю останньою їжею міг бути динозавр

Динозаври розміром з каченят стали їжею для крокодилів

Довжина доісторичного чудовиська – 2,5-метра, його прозвали "Зламаним вбивцею динозаврів", виявили на вівчарській фермі в глибинці Квінсленда.

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Вважається, що йому понад 95 млн років, а у його шлунку виявлено останки молодого маленького динозавра, пише ABC News.

Це перші скелетні останки орнітоподу, зареєстровані в цьому регіоні та перше свідчення того, що крокодили харчувалися динозаврами в Австралії.

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Відкриття припускає, що динозаври були важливою частиною харчової мережі крейдового періоду, у своїй вони були її вершиною.

Орнітоподи, дрібні травоїдні з дзьобами та щоками, повними зубів, бродили Землею понад 100 млн років тому.

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Це були симпатичні маленькі динозаври розміром трохи більше курки, які важили близько 1,2 кг. Чимось вони нагадували каченят. Вчені продовжать шукати скам'янілості крокодилів.

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