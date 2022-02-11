Динозаври могли вимерти від кашлю: вчені знайшли перші докази

Вчені вперше знайшли докази, що динозаври могли страждати від кашлю та відчувати ті ж симптоми, що й люди. Більше того, захворювання могло бути смертельним

Динозаври могли страждати від кашлю / Фото: скріншот

У 1990 році в США були знайдені останки диплодоциду, який отримав прізвисько "Доллі". Він жив на нашій планеті приблизно 150 мільйонів років тому.

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Вчені проаналізували три шийні кістки "Доллі" та змогли ідентифікувати перше в історії свідчення аномальних кісткових виступів, які мали незвичайну текстуру та форму.

Виступи спостерігалися у областях кісток, ймовірно, прикріплених до повітряних мішків. Ці мішечки, пов'язані з легкими рептилій, є частиною дихальної системи диплодоцидів.

Комп'ютерна томографія показала, що виступи були зроблені з аномальної кістки, яка, швидше за все, утворилася через інфекцію, а сама інфекція могла поширитися на її шийні кістки, пише sciencetimes.com.

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Також вчені припускають, що скрутне становище "Доллі" могло бути викликане грибковою інфекцією, такою як аспергільоз – поширене респіраторне захворювання, що вражає багатьох рептилій та птахів, яке у тяжких випадках призводить до інфекції кісток.

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Дослідники пояснюють, що якби "Доллі" дійсно була заражена аспергільозом, у динозавра була б пневмонія або грипоподібні симптоми, такі як кашель, втрата ваги, утруднене дихання та гарячка.

Крім того, оскільки аспергільоз може бути смертельним для птахів, якщо його не лікувати, вчені вважають, що це ймовірне пояснення смерті "Доллі".