У Росії готуються до блокування YouTube: Роскомнагляд поставив ультиматум Google

Росія наближається до тотальної ізоляції. Роскомнагляд пригрозив блокуванням YouTube, якщо відеохостинг не розблокує російські державні канали

В Росії образилися на Youtube / Фото: Колаж: Сьогодні

11 березня YouTube заблокував російські пропагандистські канали по всьому світу. До цього їм було заборонено заробляти на рекламі.

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У відповідь Роскомнагляд висунув вимоги розбанити канали, а також визначити причини блокування каналів.

Неважко здогадатися, що Google не звітуватиме перед Роскомнаглядом, тому найближчим часом російські користувачі можуть залишитися не тільки без популярних соцмереж, але і без YouTube.

Нагадаємо, за останні кілька днів Роскомнагляд заблокував:

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У зв'язку із закриттям Instagram відомі російські блогери втратили мільйони підписників і такі самі заробітки. Статистика першого дня після закриття Instagram у РФ.