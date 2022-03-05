Росія заблокувала Twitter, на черзі – TikTok

Росія заганяє себе у кам'яний вік навіть без західних санкцій. Слідом за Facebook у Росії заблокували доступ до Twitter

Twitter в Росії більше не працює. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Напередодні Роскомнагляд оголосив про заборону Facebook. Офіційного рішення про Twitter не було, але користувачі масово скаржаться на проблеми доступу до сервісу.

Пізніше стало відомо, що соціальна мережа потрапила до Реєстру Роскомнагляду 24 лютого за статтею 15.3 федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації", пише shazoo.ru.

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До речі, вчора Роскомнагляд надіслав листа адміністрації соціальної мережі TikTok з вимогою пояснити причини видалення сюжетів новин "РИА Новости". Так що найближчим часом очікується відхід з РФ і цього сервісу.

Нагадаємо, що перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. В організації пригрозили штрафами та блокуванням.

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Також Роскомнагляд пригрозив блокуванням Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії до України".