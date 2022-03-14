Сите життя блогерів закінчилося: статистика першого дня після закриття Instagram в РФ

Після блокування в Росії Instagram популярні російські блогери масово почали переїжджати до Telegram і почали залучати аудиторію. Однак поки що ситуація плачевна

Російські блогери втратили мільйони підписників / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Instagram виконував не лише роль соцмережі, а й платформи для заробітку. Популярні блогери мали мільйони підписників, конвертуючи їх у непогані заробітки. Але ці часи минули – з 14 березня Instagram більше не працює у РФ.

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Telegram-канал Denis Sexy IT провів аналіз переїзду ТОП-10 найпопулярніших російських блогерів із Instagram у Telegram. Середня конверсія по всіх облікових записах склала лише 2,9%.

Ольга Бузова, Instagram 23,3 млн → ТГ канал 759 тисяч, конверсія 3,3%

Настя Івлєва, Instagram 18,9 млн → ТГ канал 669 тисяч, конверсія 3,5%

Ксенія Бородіна, Instagram 18,2 млн → ТГ канал 1,2 млн, конверсія 6,6%

Оксана Самойлова, Instagram 15,2 млн → ТГ канал 1 млн, конверсія 6,6%

Павло Воля, Instagram 15 млн → ТГ канал 146 тисяч, конверсія 0,97%

Єгор Крід, Instagram 14,7 млн → ТГ канал 392,5 тисячі, конверсія 2,7%

ТНТ online, Instagram 13,8 млн → ТГ канал 59,6 тисяч, конверсія 0,4%

Дава, Instagram 13,8 млн → ТГ канал 250,5 тисяч, конверсія 1,8%

Араїк Галстян, Instagram 13 мл → ТГ канал 275 тисяч, конверсія 2,1%

Іван Ургант, Instagram 10 млн → ТГ канал 210,6 тисяч, конверсія 2,1%

Можна припустити, що кількість підписників ще збільшиться, але до довоєнних показників їм доведеться довго діставатись. Та й тих заробітків їм уже не бачити.

До речі, автор аналітики припустив, що росіяни, найімовірніше, використовуватимуть VPN і далі користуватимуться Instagram, ніж будуть переходити на інші платформи.

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Нагадаємо, рішення про закриття Instagram в Росії Роскомнагляд ухвалив після того, як Meta дозволила у коментарях залишати заклики до насильства щодо Путіна.