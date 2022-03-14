В России готовятся к блокировке YouTube: Роскомнадзор поставил ультиматум Google

Россия приближается к тотальной изоляции. Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube, если видеохостинг не разблокирует российские государственные каналы

В России обиделись на Youtube / Фото: Коллаж: Сегодня

11 марта YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы по всему миру. До этого им было запрещено зарабатывать на рекламе.

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В ответ Роскомнадзор выдвинул требования разбанить каналы, а также обозначить причины блокировки каналов.

Нетрудно догадаться, что Google не будет отчитываться перед Роскомнадзором, поэтому в ближайшее время российские пользователи могут остаться не только без популярных соцсетей, но и без YouTube.

Напомним, за последние несколько дней Роскомнадзор заблокировал:

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В связи с закрытием Instagram известные российские блогеры потеряли миллионы подписчиков и такие же заработки. Статистика первого дня после закрытия Instagram в РФ.