Пропаганда все! Youtube блокує російські канали по всьому світу

У перші дні військової агресії проти України Youtube заборонив російському державному телеканалу RT та іншим російським каналам отримувати гроші за рекламу.
Потім було заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів на території України.
Але цих заходів виявилося замало. Тому в YouTube вирішили повністю забанити російські пропагандистські канали, пише Reuters.
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Крім цього, YouTube відключив можливість монетизації для всіх російських каналів на території РФ.
Швидше за все, Росія у відповідь найближчим часом заблокує Youtube на території своєї країни, як це було раніше зроблено з Facebook, Twitter та частково Instagram.
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