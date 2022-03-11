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Пропаганда все! Youtube блокує російські канали по всьому світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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11 березня, 20:16
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Популярні відеосервіси Youtube блокує російські державні канали по всьому світу. Ще один крок до ізоляції Росії
Youtube повністю заблокував російську пропаганду
Youtube повністю заблокував російську пропаганду / Фото: REUTERS

У перші дні військової агресії проти України Youtube заборонив російському державному телеканалу RT та іншим російським каналам отримувати гроші за рекламу.

Потім було заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів на території України.

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Але цих заходів виявилося замало. Тому в YouTube вирішили повністю забанити російські пропагандистські канали, пише Reuters.

Крім цього, YouTube відключив можливість монетизації для всіх російських каналів на території РФ.

Швидше за все, Росія у відповідь найближчим часом заблокує Youtube на території своєї країни, як це було раніше зроблено з Facebook, Twitter та частково Instagram.

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