Привіт Скайнет: Meta створила суперкомп'ютер для своєї "матриці"

Щоправда, будівництво та випуск AI Research SuperCluster ще не завершено – вони заплановані на середину 2022 року.
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RSC допоможе компанії створювати досконаліші моделі штучного інтелекту, які можуть навчатися на трильйонах прикладів та працювати на сотнях мов, пише Reuters.
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Всі ці підсистеми разом аналізуватимуть текст, зображення та відео, щоб визначити, чи був контент шкідливий, пише також засновник Facebook Марк Цукерберг.
Це дослідження допоможе забезпечити безпеку людей при використанні сервісів компанії зараз і у майбутньому метавсесвіті, кажуть у Meta.
RSC в даний час є одним з найшвидших працюючих суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом.
Компанія співпрацювала з командами з Nvidia Corp (NVDA.O), Pure Storage Inc (PSTG.N) та Penguin Computing Inc для його створення.
Що таке метавсесвіт
- Раніше ми вже писали про те, що Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту.
- Її можна порівняти з наступником Інтернету, при якому фізичний та цифровий світ змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
- Життя аватарів у метавсесвіті – це також і занурення у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей для завантаження їх туди, а люди за допомогою гаджетів зможуть "провалитися" за аватарами.
- Завдяки метавсесвіту стали доступні віртуальні дні народження, весілля та інші цифрові події, крім того, світові бренди роблять там віртуальні товари – наприклад, Nike обіцяють взути аватарів у свої кросівки.