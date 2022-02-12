Вчетверо більше Ейфелевої вежі: до Землі летить величезний астероїд

Величезний астероїд пролетить біля Землі на початку березня. Його вже охрестили "потенційно небезпечним" для нашої планети, але приводу для занепокоєння немає

Величезний астероїд пролетить повз Землю / Фото: Колаж: Сьогодні

Діаметр астероїда, що отримав назву 138971 (2001 CB21), оцінюється в 1,3 км, що вчетверо більше висоти Ейфелевої вежі!

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Вчені помітили астероїд ще у січні, а напередодні у Мережі з'явилося відео пересування небесного тіла.

2001 CB21 має пройти повз Землю 4 березня приблизно о 10:00 за київським часом. У цей момент його швидкість становитиме понад 40 тисяч кілометрів на годину.

Втім, незважаючи на те, що астероїд класифікується Центром вивчення об'єктів, що зближуються із Землею, як "потенційно небезпечний", загрози зіткнення з нашою планетою немає.

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Насправді він перебуватиме на відстані близько 4,8 млн км від Землі, що у більш ніж у 10 разів далі, ніж Місяць. newsweek.com.

До речі, у середині січня поряд із Землею пролетів інший астероїд-гігант. Його ширина становила 1 км. Астрономам навіть вдалося зафіксувати його в русі.

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А ще ми писали, що вчені вирушать у гонитву за таємничим НЛО. У жовтні 2017 року міжзоряний об'єкт Оумуамуа пройшов через Сонячну систему, і з того часу вчені намагаються зрозуміти його природу.