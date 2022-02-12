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Вчетверо більше Ейфелевої вежі: до Землі летить величезний астероїд

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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12 лютого, 18:15
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Величезний астероїд пролетить біля Землі на початку березня. Його вже охрестили "потенційно небезпечним" для нашої планети, але приводу для занепокоєння немає
Величезний астероїд пролетить повз Землю
Величезний астероїд пролетить повз Землю / Фото: Колаж: Сьогодні

Діаметр астероїда, що отримав назву 138971 (2001 CB21), оцінюється в 1,3 км, що вчетверо більше висоти Ейфелевої вежі!

Читайте також: Астероїд вріжеться в Землю за шість місяців: як врятувати планету

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Вчені помітили астероїд ще у січні, а напередодні у Мережі з'явилося відео пересування небесного тіла.

2001 CB21 має пройти повз Землю 4 березня приблизно о 10:00 за київським часом. У цей момент його швидкість становитиме понад 40 тисяч кілометрів на годину.

Втім, незважаючи на те, що астероїд класифікується Центром вивчення об'єктів, що зближуються із Землею, як "потенційно небезпечний", загрози зіткнення з нашою планетою немає.

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Насправді він перебуватиме на відстані близько 4,8 млн км від Землі, що у більш ніж у 10 разів далі, ніж Місяць. newsweek.com.

До речі, у середині січня поряд із Землею пролетів інший астероїд-гігант. Його ширина становила 1 км. Астрономам навіть вдалося зафіксувати його в русі.

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А ще ми писали, що вчені вирушать у гонитву за таємничим НЛО. У жовтні 2017 року міжзоряний об'єкт Оумуамуа пройшов через Сонячну систему, і з того часу вчені намагаються зрозуміти його природу.

Олександр Трикіша
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