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Астероїд вріжеться в Землю за шість місяців: як врятувати планету

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 лютого, 15:01
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Сюжет гучного фільму "Не дивіться нагору" розповідає про астероїд завдовжки 10 км, який прямує до Землі та знищить усе живе лише через півроку. Фільм не має хепіенду. А як щодо реального життя?
Людство зможе врятуватись від астероїда
Людство зможе врятуватись від астероїда / Фото: Pixabay

Астероїд, спроби вчених достукатися до політиків і апатія публіки до нього у фільмі – це алегорія бездіяльності світу перед глобальним потеплінням.

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Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс у фільмі "Не дивися вгору"
Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс у фільмі "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

Тим не менш, фізики Філіп Любін та Алекс Коен із Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі серйозно поставилися до такої загрози та визначили, як врятувати планету у разі реального астероїда.

"Ми показуємо, що людство переступило технологічний поріг, щоб не дати нам піти шляхом динозаврів", – коментують свій план вчені.

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Як врятувати Землю від астероїда

З чисто технічного погляду, Землю можна врятувати від знищення космічним тілом. Дослідники вважають, що для знищення астероїда такого розміру менш як за півроку нам довелося б використовувати ядерну зброю.

Для цього б знадобилося менше ніж 10 відсотків від нинішнього світового ядерного арсеналу.

Досить навіть 10 відсотків від світового арсеналу ядерної зброї
Досить навіть 10 відсотків від світового арсеналу ядерної зброї

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Ядерні бомби могли б бути запущеними за допомогою системи космічного запуску NASA або багаторазового корабля Starship SpaceX, проте він ще й досі в розробці.

Проте людство мало б лише місяць на підготовку, адже запуск зброї потрібно було виконати за п'ять місяців до передбачуваної дати зіткнення. А це означає, що у нас була б лише одна спроба.

Ядерна зброя врятує Землю від астероїда
Ядерна зброя врятує Землю від астероїда / Фото: Колаж: Сьогодні

Тільки цей план дозволить людству розбити астероїд на дрібні шматочки та врятувати Землю, пише interestingengineering.com.

Виконувач обов'язків голови офісу планетарного захисту Європейського космічного агентства Детлеф Кошни назвав ідею розумною, але сумнівається, що ми встигнемо підготуватися лише за місяць.

Падіння астероїда такого розміру знищить усе живе
Падіння астероїда такого розміру знищить усе живе / Фото: The New York Times

"Навіть якщо ядерних вибухових пристроїв буде достатньо, вам все одно потрібно буде підняти їх на ракеті лише за чотири тижні. Я не розумію, як це може статися", – сказав чиновник.

Втім, вчені заспокоюють: немає жодної загрози принаймні у найближчі 100 років.

До речі, раніше ми писали, що астроном зняв гігантський астероїд, що пролетів поряд із Землею. Астроном сфотографував великий астероїд шириною один кілометр, коли він 18 січня наблизився до Землі ближче всього за 90 років.

Олександр Трикіша
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