В четыре раза больше Эйфелевой башни: к Земле летит огромный астероид

Огромный астероид пролетит возле Земли в начале марта. Его уже окрестили "потенциально опасным" для нашей планеты, но повод для беспокойства нет

Огромный астероид пролетит рядом с Землей / Фото: Коллаж: Сегодня

Диаметр астероида, получившего название 138971 (2001 CB21), оценивается в 1,3 км, что в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни!

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Ученые заметили астероид еще в январе, а накануне в Сети появилось видео передвижения небесного тела.

2001 CB21 должен пройти мимо Земли 4 марта примерно в 10:00 по киевскому времени. В этот момент его скорость будет составлять более 40 тысяч км/час.

Впрочем, несмотря на то что астероид классифицируется Центром изучения объектов, сближающихся с Землей, как "потенциально опасный", угрозы столкновения с нашей планетой нет.

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На самом деле он будет находиться на расстоянии около 4,8 млн км от Земли, что в более чем в 10 раз дальше, чем Луна, сообщает newsweek.com.

Кстати, в середине января рядом с Землей пролетел другой астероид-гигант. Его ширина составила 1 км. Астрономам даже удалось запечатлеть его в движении.

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А еще мы писали, что ученые отправятся в погоню за таинственным НЛО. В октябре 2017 года межзвездный объект Оумуамуа прошел через Солнечную систему, и с тех пор ученые пытаются понять его природу.