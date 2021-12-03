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Rohan проти Apple Watch: Google випустить розумний годинник у 2022 році

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
3 грудня, 12:44
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Google в 2022 році планує випустити свій смарт-годинник, над яким працює апаратна група Google Pixel. Поки що його назва невідома
Apple Watch отримає прямого конкурента
Apple Watch отримає прямого конкурента / Фото: The Verge

Новий гаджет коштуватиме дорожче, ніж фітнес-браслети Fitbit, які з часом будуть інтегровані в пристрій, що розробляється.

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Смарт-годинник створюють під кодовою назвою Rohan, і вони будуть безпосередньо конкурувати з Apple Watch, пише The Verge.

Раніше компанія ніколи не розробляла свій власний розумний годинник. Над гаджетом
працює апаратна група Google Pixel.

Google створює розумний годинник
Google створює розумний годинник / Фото: The Verge

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У гаджет буде інтегровано операційну систему Wear OS 3, розроблену у партнерстві з Samsung. Зараз вона запущена лише на Samsung Galaxy Watch 4.

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Там ця версія сильно адаптована, оскільки замінює більшість сервісів та програм Google на власні програми Samsung.

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Новина про смарт-годинник не стала повною несподіванкою. На початку 2021 року Google купив Fitbit за 2,1 млрд доларів, що стало першим кроком до створення наручних пристроїв вже під своїм брендом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що три мільярди людей на планеті ніколи не користувалися Інтернетом.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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