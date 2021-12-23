Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Техно

Умные часы от Google: в сети появились фото и характеристики

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
23 декабря, 11:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В сеть просочились изображения умных часов от Google – Google Pixel Watch: судя по всему, они получат круглый корпус и сенсорный экран с закругленными краями
В сеть слили новые фото Google Pixel Watch
В сеть слили новые фото Google Pixel Watch / Фото: 9to5google, FPT

Часы получат операционную систему Wear OS 3, эксклюзивную для носимого устройства, и поддержку персонального помощника Google Assistant.

Читайте также: Apple Watch вызвали скорую мотоциклисту, потерявшему сознание после ДТП

Реклама

Последний сможет понимать голосовые запросы и выполнять задачи в автономном режиме без подключения к сети, пишет 9to5google.

Сам Google Assistant нового поколения не будет занимать весь экран: во время голосового запроса в нижней части будет отображаться четырехцветная дуга.

Помощник отличает то, что он будет обрабатывать речь непосредственно на устройстве, а не через сервер Google, а это потребует чипа нового поколения.

Реклама

Пользователь сможет фильтровать галерею в Google Фото, используя только голос, при этом настраивать параметры телефона ассистент сможет полностью в автономном режиме.

Реклама

Скорее всего, умные часы будут работать на процессоре Samsung Exynos. Ожидается, что Google Pixel Watch появятся в продаже в 2022 году.

Читайте также: На Apple Watch подали в суд: могут вздуться и ранить руку

Напомним, ранее мы писали о том, что Google начал разрабатывать свои умные часы под кодовым названием Rohan.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48385.12

Binance Coin (BNB)

527.35

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

155.79

Theta (THETA)

4.5

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять