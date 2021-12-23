Умные часы от Google: в сети появились фото и характеристики

В сеть просочились изображения умных часов от Google – Google Pixel Watch: судя по всему, они получат круглый корпус и сенсорный экран с закругленными краями

В сеть слили новые фото Google Pixel Watch / Фото: 9to5google, FPT

Часы получат операционную систему Wear OS 3, эксклюзивную для носимого устройства, и поддержку персонального помощника Google Assistant.

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Последний сможет понимать голосовые запросы и выполнять задачи в автономном режиме без подключения к сети, пишет 9to5google.

Сам Google Assistant нового поколения не будет занимать весь экран: во время голосового запроса в нижней части будет отображаться четырехцветная дуга.

Помощник отличает то, что он будет обрабатывать речь непосредственно на устройстве, а не через сервер Google, а это потребует чипа нового поколения.

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Пользователь сможет фильтровать галерею в Google Фото, используя только голос, при этом настраивать параметры телефона ассистент сможет полностью в автономном режиме.

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Скорее всего, умные часы будут работать на процессоре Samsung Exynos. Ожидается, что Google Pixel Watch появятся в продаже в 2022 году.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Google начал разрабатывать свои умные часы под кодовым названием Rohan.