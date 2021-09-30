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Apple Watch викликали швидку мотоциклістові, який втратив свідомість після ДТП

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
30 вересня, 17:03
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Годинник Apple Watch Series 4 можливо, врятував життя мотоцикліста з Сінгапуру, який втратив свідомість в результаті зіткнення з фургоном. Годинник сам викликав швидку і повідомив про інцидент його дівчині
Мотоциклісту пощастило, що в нього на руці був розумний годинник
Мотоциклісту пощастило, що в нього на руці був розумний годинник

Мотоцикліст з Сінгапуру Мухаммада Фітр потрапив в аварію 25 вересня і втратив свідомість. Невідомо, чим би закінчилася історія, якби у нього на руці не було годин від Apple.

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Розумні годинник не тільки повідомили про інцидент службі порятунку, але відправили повідомлення його дівчині SMS з точними даними про місцезнаходження потерпілого.

Годинник Apple Watch Series 4 і більш нові моделі оснащені функцією виявлення падіння, яка може повідомити контактну особу і місцеві служби екстреної допомоги, якщо ви втратили свідомість в результаті падіння.

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Годинник дає вам короткий період часу, щоб відреагувати на попередження. І якщо ви втратили свідомість або не в змозі відхилити запит тривоги, годинник викличе рятувальників, пише gagadget.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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