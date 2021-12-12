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На Apple Watch подали до суду: можуть здутися та поранити руку

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
12 грудня, 13:00
В закладинки
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На Apple подали судовий позов, в якому стверджувалося, що будь-яка створена модель Apple Watch має "небезпечний дефект"
Розумний годинник від Apple може бути небезпечним
Розумний годинник від Apple може бути небезпечним / Фото: Apple

Справа в тому, що в пристрої розумного годинника немає внутрішнього простору для розміщення акумуляторної батареї.

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У колективному позові, поданому до федерального суду Каліфорнії, стверджується, що Apple Watch мають "нерозкриту та невиправдано небезпечну загрозу безпеці", пише appleinsider .

Йдеться про всі моделі, вироблені за цей час, від оригінальних Apple Watch до Apple Watch Series 6.

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На думку позивачів, у годинах відсутнє будь-яке рішення для запобігання або пом'якшення небезпеки від'єднаного, розбитого або тріснутого екрану годинника.

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Причина в нестачі простору, виділеного всередині пристрою для прямокутної літій-кобальт-оксидної батареї.

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Нестача місця може викликати проблеми, якщо батарея раптово здувається: вона натисне на екран знизу вгору, внаслідок чого він від'єднається від Apple Watch.

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В процесі екран розколеться або розіб'ється, "оголивши свої гострі як бритва краї" для користувачів.

У позові згадується кілька позивачів, які мали проблеми зі здуттям батареї на їхніх моделях Apple Watch.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть приймати дзвінки на Apple Watch без телефону.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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