"Укрзалізниця" отримала партію станцій інтернету Starlink

"Укрзалізниця" отримала партію станцій швидкісного Інтернету Starlink від винахідника Юліани Росковінської.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Деталі
"Укрзалізниця" отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink: 10 — першого покоління, 5 — другого. Станцій швидкісного Інтернету залізничникам надала IT-компанія N-iX.
Далі по темі
Starlink в Україні
У лютому американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Відтоді Starlink доступний в нашій країні.
Після того Ілон Маск надіслав партію обладнання в Україну. У мирний час для підключення Starlink потрібно було подати заявку на офіційному сайті. Вартість підключення складала 499 доларів, а щомісячна абонентська плата — 99 доларів. Однак нещодавно в Україні підключення подорожчало — 599 доларів, а щомісячна плата — 110 доларів.