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СЬОГОДНІ Техно

В Україні подорожчав Starlink: скільки тепер коштує інтернет Ілона Маска

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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24 березня, 12:56
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SpaceX змушений був змінити вартість своїх послуг, посилаючись на інфляцію. Підвищення цін зачепило і супутниковий інтернет Starlink
Ілон Маск підняв ціни на Starlink
Ілон Маск підняв ціни на Starlink / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Інтернет Ілона Маска запрацював в Україні лише після російського вторгнення. Starlink забезпечує доступ до інтернету об'єктам критичної інфраструктури.

Читайте також: Інтернет не для всіх: як в Україні працює Starlink Ілона Маска

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Проте тепер за нього доведеться платити трохи більше. Щомісячна плата зросла з 99 до 110 доларів. А термінали Starlink, які раніше коштували 499 доларів, тепер продаються по 599 доларів. Звичайно, зростання цін торкнеться й України.

Starlink вже в Україні
Starlink вже в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Як працює Starlink в Україні

Після появи інформації, що Starlink тепер доступний в Україні, додатки компанії стали найчастіше завантажувати в Google Play. Але звичайному громадянину підключитися до супутникового інтернету неможливо.

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Все обладнання, яке постачається в Україну, йде на потреби критичної інфраструктури. А без нього ви не отримаєте доступу до глобальної мережі.

Наразі Starlink обслуговує державний сектор, оборонні підприємства, медиків. Хоча зараз деякі провайдери починають отримувати обладнання, щоб забезпечити інтернет у бомбосховищах.

Читайте також: Як в Україні працює Starlink: досвід використання київського програміста

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Як підключитися до Starlink

Для отримання доступу до інтернету спочатку потрібно придбати необхідне обладнання. Замовити його можна на офіційному сайті Starlink. Але ви повинні розуміти, що за нинішніх умов його вам навряд чи доставлять.

Навіть у довоєнний час на техніку доводилося чекати по кілька місяців – такий був ажіотаж.

інтернетStarlink
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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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