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"Укрзализныця" получила партию станций интернета Starlink

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 01:58
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Компания получила 15 устройств
"Укрзализныця" получила оборудование Starlink/Фото: Wikimedia Commons/Steve Jurvetson, коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" получила оборудование Starlink/Фото: Wikimedia Commons/Steve Jurvetson, коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" получила партию станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Подробности

"Укрзализныця" получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink: 10 – первого поколения, 5 – второго. Станции скоростного Интернета железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.

Starlink в Украине

В феврале американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому Интернету в Украине. С тех пор Starlink доступен в нашей стране.

После того Илон Маск направил партию оборудования в Украину. В мирное время для подключения Starlink нужно было подать заявку на официальном сайте. Стоимость подключения составляла 499 долларов, а ежемесячная абонентская плата – 99 долларов. Однако недавно в Украине подключение подорожало – 599 долларов, а ежемесячная плата – 110 долларов.

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