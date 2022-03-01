Ілон Маск надіслав Starlink в Україну: як підключитися і скільки коштує

В Україні нарешті запрацював інтернет від Ілона Маска Starlink. Перша партія обладнання надійшла до України вчора увечері. Як підключитись?

Starlink вже в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Надати Україні доступ до інтернету Маска закликав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Мільярдер не тільки відповів згодою, але й надіслав нам необхідне обладнання.

ЩО ТАКЕ STARLINK

Starlink – це глобальна супутникова система, що забезпечує високошвидкісний інтернет в тих місцях, де доступ до Мережі був недоступний.

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Працездатність системи здійснюється за рахунок понад півтори тисячі супутників, що знаходяться на орбіті Землі. На початку лютого потужна геомагнітна буря вивела з ладу 49 супутників. Загалом Маск планує відправити на орбіту близько 30 тисяч супутників.

ЯК ПРАЦЮЄ STARLINK

Для можливості використовувати інтернет від Маска необхідно придбати спеціальний комплект, куди входить база, яку можна ставити на будь-яку поверхню, а також все необхідне для підключення до інтернету, включаючи Wi-Fi-роутер та кабелі.

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Для кращої роботи системи бажано, щоб небо було ясним, а сторонні предмети не затуляли тарілку. Її можна встановити на землю, дах будинку або будь-яким зручним для вас способом.

Потім потрібно завантажити спеціальну програму на смартфон і завершити налаштування системи.

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ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО STARLINK

У мирний час для підключення Starlink потрібно було подати заявку на офіційному сайті.

Вартість підключення складала 500 доларів, а щомісячна абонентська плата складає 99 доларів.

Раніше повідомлялося, що чекати на поставку комплекту потрібно майже пів року, але в Україну вже надійшла партія техніки.

Поки що ні міністерство цифрової трансформації, ні інші держоргани не пояснили, як до системи підключитися простому українцю. Втім, у Мережі вже з'являються відгуки про працездатність Starlink в Україні.