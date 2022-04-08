З початку війни Україна отримала 5 тисяч терміналів Starlink: хто за це заплатив

У перші дні війни американський мільярдер Ілон Маск відгукнувся на прохання України та надав нашій країні доступ до супутникового інтернету Starlink, а разом із цим відправив в Україну першу партію обладнання.
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Потім Маск надіслав ще одну, і ще одну…
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Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) підрахувало, що загалом Україна отримала 5 тисяч терміналів Starlink.
Тепер головне питання – хто все це оплачував? Виявляється, що не всі термінали були оплачені з кишені Маска.
Його компанія SpaceX надала Україні 3367 комплектів обладнання на суму 10 мільйонів доларів, решту профінансував уряд США.
Зазначимо, що офіційна вартість одного комплекту обладнання становила 499 доларів, а у процесі постачання Україні ціна зросла до 599 доларів.
В Україні Starlink використовується для роботи критичної інфраструктури, а також відновлення зв'язку в постраждалих містах.
ЩО ТАКЕ STARLINK
Starlink – це глобальна супутникова система, що забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де доступ до Мережі був недоступний. Працездатність системи здійснюється за рахунок понад півтори тисячі супутників, що знаходяться на орбіті Землі.
ЯК ПРАЦЮЄ STARLINK
Наземна станція – тарілка, встановлюється на відкритому повітрі, бажано, на даху чи іншому місці, щоб сторонні предмети не заважали сигналу. Були випадки, коли навіть листя дерев переривало сигнал.
Далі тарілка за допомогою кабелю, що входить до комплекту, підключається до Wi-Fi роутера. Потім вам потрібно встановити програму на смартфон і завершити встановлення системи. Все це триває близько 20 хвилин.
ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО STARLINK
Спочатку потрібно придбати необхідне обладнання. Замовити його можна на офіційному сайті Starlink. Але ви повинні розуміти, що за нинішніх умов його вам навряд чи доставлять. Навіть у довоєнний час на техніку доводилося чекати по кілька місяців – такий був ажіотаж.
Як ми писали вище, вартість терміналу становить 599 доларів, місячна абонентська плата – 110 доларів.