Украинская "Ноосфера" попала в шторм: когда она доберется до Антарктиды

По дороге из Одессы в Лас-Пальмас судно преодолело 5335 километров со средней скоростью 17 км в час. Успешно произошло слаживание экипажа.
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Судно показало себя хорошо, но в Средиземном море ледокол прошел через шторм: волна была 5-6 метров, а скорость встречного ветра достигала 33 м в секунду, пишет Национальный арктический научный центр в Facebook.
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"Судно устойчиво воспринимало удары волн. Это настоящий морской волк, закаленный за многие годы в море", – заявил Павел Панасюк, капитан "Ноосферы".
Следующая остановка "Ноосферы" планируется после пересечения Атлантики в порту Пунта-Аренас (Республика Чили).
Там на борт должна подняться команда морских исследователей, еще одна группа сезонной экспедиции и зимовщики 27 УАЭ, которые заменят на станции команду 26 УАЭ.
Ранее мы писали:
- Был определен состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, в марте 2022 полярники отправятся в Антарктиду.
- Сообщалось, что ледокол "Ноосфера" отправился в Антарктиду с грузом и новой командой.
- Также сотрудники станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поймали пингвинов "с поличным": те ходят в океан только шеренгами.