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Ученые засветили нервные клетки медуз и научились читать их мысли

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 13:42
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Исследователи генетически модифицировали медузу так, чтобы ее нейроны светились при активации, и теперь изучают их
Ученые теперь могут наблюдать за работой нейронов медуз
Ученые теперь могут наблюдать за работой нейронов медуз

С помощью генетических манипуляций ученые смогли пронаблюдать, как нейроны прозрачных медуз работают вместе.

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Чтобы достичь этого эффекта, они генетически модифицировали Clytia hemisphaerica, чтобы "засветить" ее нервные клетки, пишет Science Alert.

Несмотря на то, что у медуз фактически нет мозга, их нейроны совершают сложные автономные движения, такие как захват и поедание добычи.

Этот конкретный вид медуз настолько крошечный (всего около 1 см в диаметре), что вся нервная система может легко поместиться под микроскопом.

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Наблюдая за их нейронами, ученые выяснили, что голодные медузы ловят добычу быстрее, чем сытые.

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При этом нейронная сеть, соединяющая колокольчик медузы со ртом, также может подключаться к пищеварительной системе.

Напомним, ранее ученые заявили, что цвет кожи людей станет темнее со временем из-за изменений климата.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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