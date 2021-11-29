Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Білим людям доведеться стати темнішим, щоб вижити у новому кліматі

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
29 листопада, 17:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Людям і тваринам доведеться адаптуватися до глобального потепління, змінивши розміри мозку, окремих частин тіла, а також ставши темнішими
Внаслідок глобального потепління шкіра людей стане темнішою
Внаслідок глобального потепління шкіра людей стане темнішою / Фото: Pixabay

Зміна клімату та глобальне потепління прискорили темпи адаптації тварин, але невдовзі зміняться і люди.

Читайте також: Літакам доведеться літати вище через глобальне потепління

Реклама

Зокрема, через потепління збільшиться вироблення меланіну – пігменту, який "відповідає" за колір шкіри, волосся та очей, пише Sasapost.

Отже, шкіра білих людей з часом стане темнішою. Люди з темною шкірою краще переноситимуть екстремальні температури.

Реклама

Водночас, щоб вижити, люди з білою шкірою повинні адаптуватися, змінивши рівні секреції меланіну.

Читайте також: Печерні леви та неандертальці: як виглядала б планета без людей

Згідно з дослідженням Кембриджського університету, клімат змінить також розміри тіла та мозку людини.

Реклама

Ці розміри змінювалися неодноразово. Холод їх збільшував, а тепло, навпаки, зменшувало. Через нинішнє глобальне потепління тіло і мозок людини стануть меншими.

В результаті люди зіткнуться з проблемами з пам'яттю, промовою, труднощами у навчанні та зниженням мозкового кровообігу.

Читайте також: Жахливі кислотні дощі, цунамі та пожежі: як вимирали динозаври 66 млн років тому

Звичайно, зміни клімату – це не лише проблема людини. Тварин теж доводиться адаптуватися, щоб вижити.

Наприклад, дзьоб у кількох видів австралійських папуг, а також у північноамериканського співочого птаха, збільшився на 10% із 1871 року.

У деяких видів мишей змінився розмір хвоста, ряд птахів зменшився щоб краще підготувати себе до нових кліматичних умов.

Читайте також: Коронавірус здасться казкою: танення вічної мерзлоти звільнить нові віруси та бактерії

Руда білка змінила період спарювання, щоб пристосуватися до зміни клімату, також зробили окремі види птахів.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, чому фараони покинули будувати піраміди.

Також ми писали про те, що білі ведмеді не зможуть пережити це століття у Баренцевому морі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти