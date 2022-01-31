Вчені вивчили мову бегемотів і розкрили, чому вони кидаються гноєм

Досі точна функція гучних "хриплячих гудків", що видаються тваринами, залишалася загадкою.
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Тепер вчені вивчили відмінні гудки бегемотів і кажуть, що вони дозволяють гіпопотамам, як мінімум, відрізняти друзів від ворогів, пише BBC.
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Тварини, ймовірно, також можуть розпізнавати один одного за "голосами". Бегемоти мають широкий вокальний репертуар, включаючи рохкання, мукання, вереск і "хриплячі гудки".
Щоб дізнатися більше про комунікацію тварин, французькі дослідники записали звуки, які видають гіпопотами заповідника Мапуту у Мозамбіку.
Як з'ясувалося, свій найгучніший крик бегемот може розносити на відстань до одного кілометра. Біологи записали гудки гіпопотамів та транслювали їх з берега озера.
Так стало зрозуміло, що бегемоти можуть розрізняти друзів, сусідів та незнайомців за їхніми голосами. Зокрема, вони інакше реагують на людей.
Тварини більш агресивно реагували на незнайомих бегемотів – більш швидкими, гучними та частими криками, з демонстрацією своєї території розпорошенням гною.
Вчені сподіваються, що вивчення комунікації бегемотів допоможе зменшити шанс їхнього зіткнення з людьми, адже гіпопотами знаходяться на межі вимирання.
Раніше ми писали:
- Вчені вже не перший рік як б'ють на сполох: бегемотам загрожує повне вимирання. Ми дізналися, чому.
- Також ми повідомляли, що вчені з'ясували, про що один з одним можуть "розмовляти" риби.
- Крім того, у Лондоні встановили перший у світі портал, який транслює у реальному часі життя колонії пінгвінів на Антарктичному півострові.