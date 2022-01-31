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Вчені вивчили мову бегемотів і розкрили, чому вони кидаються гноєм

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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31 січня, 09:47
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Дикі бегемоти – галасливі істоти, їхні крики розносяться великі відстані через озера і річки. Вчені дізналися, що вони передають один одному
Бегемоти можу впізнавати друзів, ворогів та людей
Бегемоти можу впізнавати друзів, ворогів та людей / Фото: Wikipedia

Досі точна функція гучних "хриплячих гудків", що видаються тваринами, залишалася загадкою.

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Тепер вчені вивчили відмінні гудки бегемотів і кажуть, що вони дозволяють гіпопотамам, як мінімум, відрізняти друзів від ворогів, пише BBC.

Тварини, ймовірно, також можуть розпізнавати один одного за "голосами". Бегемоти мають широкий вокальний репертуар, включаючи рохкання, мукання, вереск і "хриплячі гудки".

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Щоб дізнатися більше про комунікацію тварин, французькі дослідники записали звуки, які видають гіпопотами заповідника Мапуту у Мозамбіку.

Як з'ясувалося, свій найгучніший крик бегемот може розносити на відстань до одного кілометра. Біологи записали гудки гіпопотамів та транслювали їх з берега озера.

Так стало зрозуміло, що бегемоти можуть розрізняти друзів, сусідів та незнайомців за їхніми голосами. Зокрема, вони інакше реагують на людей.

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Тварини більш агресивно реагували на незнайомих бегемотів – більш швидкими, гучними та частими криками, з демонстрацією своєї території розпорошенням гною.

Вчені сподіваються, що вивчення комунікації бегемотів допоможе зменшити шанс їхнього зіткнення з людьми, адже гіпопотами знаходяться на межі вимирання.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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