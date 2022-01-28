Риби розмовляють мільйони років: вчені дізналися, про що

Нове дослідження показало, що риби набагато частіше спілкуються звуком, ніж вважалося, і деякі риби роблять це вже принаймні 155 млн років

Риби розмовляють мільйони років, але ми цього не помічали / Фото: Getty Images

Вчені давно знали, що деякі риби видають звуки, але їх частіше сприймали як рідкісні дивацтва, тепер вони змогли вивчити їхню акустичну комунікацію.

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Як виявилося, близько 175 сімей риб з променевими плавниками. дійсно спілкуються або можуть спілкуватися за допомогою звуку, пише Phys.

Звук у їхній комунікації був настільки важливим, що еволюціонував як мінімум 33 рази за мільйони років.

Риби вже давно перекидаються звуками. Фото Getty Images

Ймовірно, це не зауважували, тому що рибу нелегко почути чи побачити, а наука про підводну комунікацію звуками переважно зосереджена на китах та дельфінах.

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Про що говорять риби

Риби вміють спілкуватися звуками. Фото Getty Images

Навіть деякі з найпоширеніших назв риб засновані на звуках, які вони видають: наприклад, горбиль, риба-кабан, їдять сом і трубач.

Але вчені спробували відповісти на питання, про що говорять риби. Виявилося, майже про те ж, про що найчастіше говорять і люди – про секс та їжу.

Звуки риб кілька разів еволюціонували за мільйон років. Фото Wikipedia

Мається на увазі, що риба або намагається залучити партнера, або захищає джерело їжі або територію, або ж дає іншим знати, де знаходиться.

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Вчені продовжать вивчати комунікацію між рибами, описуючи стосунки водних видів.

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