Ученые выучили язык бегемотов и раскрыли, почему они бросаются навозом

До сих пор точная функция громких "хрипящих гудков", издаваемых животными, оставалась загадкой.
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Теперь ученые изучили отличительные гудки бегемотов и говорят, что они позволяют гиппопотамам, как минимум, отличать друзей от врагов, пишет BBC.
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Животные, вероятно, также могут распознавать друг друга по "голосам". Бегемоты имеют широкий вокальный репертуар, включая хрюканье, мычание, визг и "хрипящие гудки".
Чтобы узнать больше о коммуникации животных, французские исследователи записали звуки, которые издают гиппопотамы заповедника Мапуту в Мозамбике.
Как выяснилось, свой самый громкий крик бегемот может разносить на расстояние до одного километра. Биологи записали гудки гиппопотамов и транслировали их с берега озера.
Так стало понятно, что бегемоты могут различать друзей, соседей и незнакомцев по их голосам. В том числе, они иначе реагируют на людей.
Животные более агрессивно реагировали на незнакомых бегемотов – более быстрыми, громкими и частыми криками, с демонстрацией своей территории распылением навоза.
Ученые надеются, что изучение коммуникации бегемотов поможет уменьшить шанс их столкновения с людьми, ведь гиппопотамы находятся на грани вымирания.
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