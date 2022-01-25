Мріяли про таке з дитинства: вчені створили мильну бульбашку, яка не лопалася більше року

Вчені зробили неможливе: дослідники з Університету Лілля у Франції створили міхури, які можуть жити до 465 днів

Мильні бульбашки зробили міцними / Фото: Pixabay

Поки одні вчені пересаджують серце свині людині, інші грають з мильними бульбашками. Тим не менш, знайомі нам з дитинства ігри виявилися не такими вже марними.

Команда вчених поставила експеримент і надула три різних типи бульбашок: мильні бульбашки, газові кульки на водній основі та газові кульки на основі водного гліцерину, пише Futurum.

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Мильні бульбашки існували найменшу кількість часу – менше однієї хвилини. Водно-гліцеринові кульки проіснували найдовше: найстаріший – 465 днів.

Так з'явилися бульбашки з рідкої композитної плівки, здатної нейтралізувати всі зовнішні ефекти і зберігати свою цілісність більше року.

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Можливо, це дозволить створювати міцні маленькі крапельки в аерозолях та спреях, щоб вони довше залишалися в повітрі, або ліки, які вводять шляхом розпилення та вдихання аерозолю.

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