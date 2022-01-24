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Великий адронний колайдер відтворив народження Всесвіту

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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24 січня, 13:50
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Вчені під час експериментів у Великому адронному колайдері вперше виявили таємничу частинку, яка існувала одразу після Великого Вибуху
Фізики знайшли таємничі частки початку Всесвіту
Фізики знайшли таємничі частки початку Всесвіту / Фото: Getty Images

Її змогли зафіксувати в так званій кварк-глюонній плазмі, або "первинному бульйоні" частинок, які генерує колайдер, зіштовхуючи іони свинцю.

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Серед трильйонів частинок, що утворилися в результаті цих зіткнень, фізикам вдалося виділити 100 екзотичних порошинок, відомих як Х-частинки, пише Science Alert.

Це відкриття може змінити уявлення науки про те, яку матерію може виробляти Всесвіт.

Справа в тому, що в перші секунди існування Всесвіту вона була заповнена перегрітою до трильйонів градусів плазмою, що складається з елементарних частинок – кварків та глюонів.

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Пізніше плазма охолонула, і частинки об'єдналися, щоб сформувати протони та нейтрони, з яких сьогодні складається матерія.

Інші частки кварк-глюонної плазми зіткнулися та створили загадкову частинку X, яку вчені мріяли дослідити роками.

Вона не підпорядковується сучасним законам фізики та дуже швидко зникає. Тепер вчені зможуть дізнатися більше про походження Всесвіту та властивості матерії.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фізики уповільнили час у 10-метровій атомній вежі.

Крім того, раніше вчені виявили "примарні частки" , або нейтрино, у Великому адронному колайдері

Також фізики запропонували нову модель Всесвіту, яка пояснює, чому маса бозона Хіггса виявилася меншою, ніж очікувалося.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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