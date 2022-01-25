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Мечтали о таком с детства: ученые создали мыльный пузырь, который не лопался больше года

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 января, 18:21
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Ученые провернули невозможное: исследователи из Университета Лилля во Франции создали пузыри, которые могут жить до 465 дней
Мыльные пузыри сделали прочными
Мыльные пузыри сделали прочными / Фото: Pixabay

Пока одни ученые пересаживают сердце свиньи человеку, другие играются с мыльными пузырями. Тем не менее, знакомые нам с детства игры оказались не такими уж бесполезными.

Команда ученых поставила эксперимент и надула три различных типа пузырей: мыльные пузыри, газовые шарики на водной основе и газовые шарики на основе водного глицерина, пишет Futurum.

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Мыльные пузыри существовали наименьшее количество времени – менее одной минуты. Водно-глицериновые шарики просуществовали дольше всего: самый старый – 465 дней.

Так появились пузыри из композитной жидкой пленки, способной нейтрализовать все внешние эффекты и сохранять свою целостность более года.

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Возможно, это позволит создавать крепкие маленькие капельки в аэрозолях и спреях, чтобы они дольше оставались в воздухе, или лекарство, которое вводят путем распыления и вдыхания аэрозоля.

Ранее мы писали о том, что в Германии разработали прототип очков на инфракрасной технологии, чтобы помочь незрячим ориентироваться в окружающем мире.

Напомним, ранее мы писали о том, что Большой адронный коллайдер воссоздал рождение Вселенной.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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