Мечтали о таком с детства: ученые создали мыльный пузырь, который не лопался больше года

Ученые провернули невозможное: исследователи из Университета Лилля во Франции создали пузыри, которые могут жить до 465 дней

Мыльные пузыри сделали прочными / Фото: Pixabay

Пока одни ученые пересаживают сердце свиньи человеку, другие играются с мыльными пузырями. Тем не менее, знакомые нам с детства игры оказались не такими уж бесполезными.

Команда ученых поставила эксперимент и надула три различных типа пузырей: мыльные пузыри, газовые шарики на водной основе и газовые шарики на основе водного глицерина, пишет Futurum.

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Мыльные пузыри существовали наименьшее количество времени – менее одной минуты. Водно-глицериновые шарики просуществовали дольше всего: самый старый – 465 дней.

Так появились пузыри из композитной жидкой пленки, способной нейтрализовать все внешние эффекты и сохранять свою целостность более года.

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Возможно, это позволит создавать крепкие маленькие капельки в аэрозолях и спреях, чтобы они дольше оставались в воздухе, или лекарство, которое вводят путем распыления и вдыхания аэрозоля.

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