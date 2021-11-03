Телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик (фото)

Маса скупчення галактик — квадрильйон

Скупчення галактик має назву RX J1532.9+3021 (RX J1532)/Колаж: Сьогодні

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивне скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Про це повідомляє обсерваторія у Twitter.

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Масивне скупчення

"З масою приблизно в квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним", — повідомляє обсерваторія.

Поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, в якій знаходиться одна з найпотужніших чорних дір надмасивних, які були відкриті донині.

Надмасивне скупчення галактик/Фото: Twitter: Chandra Observatory

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Hubble сфотографував спіральну галактику

Телескоп Hubble зробив неймовірну фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка знаходиться в сузір'ї Індіанець.

Відомо, що фотографія NGC 6984 була зроблена під час надзвичайно рідкісної астрономічної події – подвійної наднової NGC 6984. Наднові – це неймовірно сильні вибухи величезних масштабів, викликані смертю масивних зірок.

Відкриття двох наднових, практично в той самий час і в одному місці, викликало припущення астрономів у тому, що вони якимось чином можуть бути пов'язані між собою. Фахівці продовжують досліджувати цей феномен.

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