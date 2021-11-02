Немов у казці: телескоп Hubble зробив неймовірний знімок спіральної галактики

Фото було зроблене під час дуже рідкісного явища

Телескоп Hubble зробив неймовірний знімок рідкісного явища/Колаж: Сьогодні

Телескоп Hubble зробив неймовірну фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка знаходиться в сузір'ї Індіанець.

Про це повідомляє обсерваторія.

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Рідкісне явище

Відомо, що фотографію NGC 6984 було зроблено під час надзвичайно рідкісної астрономічної події — подвійної наднової в NGC 6984. Наднові — це неймовірно сильні вибухи величезних масштабів, спричинені смертю масивних зірок.

Спіральна галактика NGC 6984/Фото: NASA

Дослідження астрономів

Відкриття двох наднових, практично в той самий час і в одному місці, викликало припущення астрономів про те, що вони якимось чином можуть бути пов'язані між собою. Фахівці продовжують досліджувати цей феномен.

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Астронавт сфотографував Київ із космосу

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке зробив вражаючі знімки з міжнародної космічної станції. Він сфотографував столицю України — Київ.

Міжнародна космічна станція розташована на висоті 408 км. На знімках із такої висоти можна побачити знайомі всім киянами великі об'єкти, які розташовані у столиці. Однак на фото вони дуже малі.

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