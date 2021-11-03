Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚑 Советы доктора Комаровского
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Техно

Телескоп NASA сфотографировал сверхмассивное скопление галактик (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 ноября, 02:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Масса скопления галактик — квадриллион
Скопление галактик называется RX J1532. 9+3021 (RX J1532)/Коллаж: Сегодня
Скопление галактик называется RX J1532. 9+3021 (RX J1532)/Коллаж: Сегодня

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала надмасивне скопления галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Об этом сообщает обсерватория в Twitter.

Реклама

Массивное скопление

"С массой примерно в квадриллион (тысячу триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным", — сообщает обсерватория.

Вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр, которые были открыты до сих пор.

Сверхмассивное скопление галактик/Фото: Twitter: Chandra Observatory
Сверхмассивное скопление галактик/Фото: Twitter: Chandra Observatory

Реклама

Hubble сфотографировал спиральную галактику

Телескоп Hubble сделал невероятную фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.

Известно, что фотография NGC 6984 была сделана во время чрезвычайно редкого астрономического события – двойной сверхновой в NGC 6984. Сверхновые – это невероятно сильные взрывы огромных масштабов, вызванные смертью массивных звезд.

Открытие двух сверхновых, практически в то же время и в одном месте, вызвало предположение астрономов о том, что они каким-то образом могут быть связаны между собой. Специалисты продолжают исследовать этот феномен.

Реклама

Читайте также

Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять