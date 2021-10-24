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Це Крим, Україна! Астронавт показав красу України з космосу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 жовтня, 20:52
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Астронавт Європейського космічного агентства Тома песке, який перебуває з місією на Міжнародній космічній станції, зробив красиве фото однієї з визначних пам'яток України
Тома Песке сфотографував українське озеро з космосу
Тома Песке сфотографував українське озеро з космосу / Фото: Twitter

У себе в Twitter Песке показав, як виглядає знамените Лемурійське озеро з космосу. Підписники астронавта припустили, що незвичайний колір озера обумовлений наявністю поблизу хімічних заводів.

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"Солоні озера на Кримському півострові. Трохи суботніх фарб", – поділився емоціями астронавт.

Лемурійське озеро знаходиться на кордоні Херсонської області та АР Крим, тимчасово окупованої Росією. Незвичайний рожевий колір озеро отримало завдяки життєдіяльності водоростей дуналіелла солоноводна, які під дією сонця виробляють бетакаротін.

Лемурійськіє Озеро. Фото: Wikipedia

Раніше Тома Песке сфотографував Києва з космосу. На знімках можна побачити багато знайомих для киян об'єктів. Астронавт згадав, як раніше вже фотографував столицю України. Останній раз це було взимку, коли Дніпро був покритий льодом.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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