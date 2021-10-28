Секретний сигнал із космосу виявився радіоперешкодою від людини

Сигнал, який вважається найкращим доказом існування інопланетних технологій, виявився перешкодою від людської техніки.

Таємний сигнал виявився перешкодою від людини / Фото: Pixabay

У 2019 році вчені обсерваторії Паркса в Австралії виявили незвичайний сигнал із системи Проксима Центавра, який отримав назву Breakthrough Listen Candidate 1 або просто BLC1.

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Проект Breakthrough Listen уважно вивчив незвичайний промінь радіохвиль і дійшов висновку, що дивний сигнал є лише перешкодою від наших власних радіотехнологій.

Сигнал BLC1 був виявлений лише тоді, коли телескоп був направлений у бік Проксіми Центавра.

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Дослідники зробили висновок, що це, ймовірно, збіг, і сигнал, швидше за все, був створений двома радіопередавачами, що заважають, створеними руками людини недалеко від обсерваторії, пише newscientist.com.