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Секретний сигнал із космосу виявився радіоперешкодою від людини

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 жовтня, 09:33
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Сигнал, який вважається найкращим доказом існування інопланетних технологій, виявився перешкодою від людської техніки.
Таємний сигнал виявився перешкодою від людини
Таємний сигнал виявився перешкодою від людини / Фото: Pixabay

У 2019 році вчені обсерваторії Паркса в Австралії виявили незвичайний сигнал із системи Проксима Центавра, який отримав назву Breakthrough Listen Candidate 1 або просто BLC1.

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Проект Breakthrough Listen уважно вивчив незвичайний промінь радіохвиль і дійшов висновку, що дивний сигнал є лише перешкодою від наших власних радіотехнологій.

Сигнал BLC1 був виявлений лише тоді, коли телескоп був направлений у бік Проксіми Центавра.

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Дослідники зробили висновок, що це, ймовірно, збіг, і сигнал, швидше за все, був створений двома радіопередавачами, що заважають, створеними руками людини недалеко від обсерваторії, пише newscientist.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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