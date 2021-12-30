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СЬОГОДНІ Техно

США змусили українця продати ракетну компанію Firefly через Росію

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 13:02
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Уряд США домігся від Макса Полякова, засновника ракетної компанії Firefly Aerospace, продажу акцій компанії з міркувань національної безпеки
Макса Полякова вмовили продати акції Firefly США
Макса Полякова вмовили продати акції Firefly США

Представники уряду та аерокосмічної галузі США висловили заперечення проти того, щоб Поляков контролював компанію.

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Firefly, приватний виробник ракет у Техасі, протягом кількох років користувався підтримкою бізнесмена, який збудував імперію програмного забезпечення в Україні, пише Bloomberg.

Тепер американці побоюються, що цінні технології можуть потрапити через Україну до Росії або інших країн, які намагаються розробити ракетні програми.

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Хоча Київ є союзником США, тривала війна з Росією та війська останньої на кордоні України посилили тривожність американських держорганів, пише видання.

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Попри вкладення в Firefly більше 200 млн доларів, Поляков погодився піти з правління компанії та її повсякденної діяльності наприкінці 2020 року.

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Це повинно було полегшити компанії одержання урядових та військових контрактів США. Але наприкінці 2021 року Штати знову призупинили операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі.

Наприкінці листопада Комітет з іноземних інвестицій у США надіслав Полякову лист, зажадавши, щоб Поляков та його інвесткомпанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly.

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Поляков погодився з цією вимогою, але запевнив, що його володіння Firefly не загрожує національній безпеці США.

ДОВІДКА.

  • Поляков заробив статки на розробці програмного забезпечення для бізнесу, інтернет-іграх, сайтах знайомств та маркетингу.
  • Він врятував Firefly від банкрутства у 2017 році. У вересні 2021 року Firefly здійснила свій перший запуск ракети з бази космічних сил Ванденберг у Південній Каліфорнії. Ракета не вийшла на орбіту, але показала добрі результати.
  • За останні кілька років Firefly виграла контракти з NASA, Агентством перспективних оборонних дослідницьких проєктів та ВПС США.
  • Вона має велику ракетну лабораторію з виробництва та випробувань у Центральному Техасі та дочірню компанію в Україні.

Нагадаємо, раніше NASA поставило українську камеру на супутник, що летить в астероїд.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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