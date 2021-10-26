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Україна допоможе NASA освоювати Місяць: як це буде

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 жовтня, 17:05
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Компанія українського підприємця Макса Полякова Firefly Aerospace розробляє місячний посадковий модуль Blue Ghost для місії NASA Artemis на Місяць
Модуль Blue Ghost доставить вантаж на Місяць
Модуль Blue Ghost доставить вантаж на Місяць

Місія Artemis стартує у лютому 2022 року, а до вересня 2023 року Blue Ghost має доставити вантаж на поверхню Місяця.

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У 2018 році Firefly Aerospace було обрано NASA для укладання контракту на комерційне обслуговування місячного корисного навантаження у програмі освоєння Місяця Artemis, а в лютому 2021 року було підписано контракт на суму 93,3 мільйона доларів.

Згідно з графіком місії, мунлендер має приземлитися у місячному басейні Моря Криз. Модуль доставить на поверхню місяця десять корисних вантажів NASA, а також кілька комерційних вантажів.

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Blue Ghost контролюватиме безпечну доставку корисного навантаження під час транзиту до Місяця та на його орбіті, а також на поверхні Місяця.

Доставлені на поверхню апарати досліджуватимуть властивості реголіту, геофізичні характеристики поверхні та взаємодію сонячного вітру та магнітного поля Землі. Також у процесі місії буде проведено кілька демонстрацій ключових технологій, пов'язаних із навігацією та збиранням зразків.

Нагадаємо, що нещодавно NASA на 12 років відправило до космосу зонд, а він зламався через 90 хвилин. Інженери NASA досліджують потенційну проблему із космічним кораблем "Люсі". Одна із сонячних батарей зонда не зафіксувалася на місці.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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