Україна допоможе NASA освоювати Місяць: як це буде

Компанія українського підприємця Макса Полякова Firefly Aerospace розробляє місячний посадковий модуль Blue Ghost для місії NASA Artemis на Місяць

Модуль Blue Ghost доставить вантаж на Місяць

Місія Artemis стартує у лютому 2022 року, а до вересня 2023 року Blue Ghost має доставити вантаж на поверхню Місяця.

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У 2018 році Firefly Aerospace було обрано NASA для укладання контракту на комерційне обслуговування місячного корисного навантаження у програмі освоєння Місяця Artemis, а в лютому 2021 року було підписано контракт на суму 93,3 мільйона доларів.

Згідно з графіком місії, мунлендер має приземлитися у місячному басейні Моря Криз. Модуль доставить на поверхню місяця десять корисних вантажів NASA, а також кілька комерційних вантажів.

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Blue Ghost контролюватиме безпечну доставку корисного навантаження під час транзиту до Місяця та на його орбіті, а також на поверхні Місяця.

Доставлені на поверхню апарати досліджуватимуть властивості реголіту, геофізичні характеристики поверхні та взаємодію сонячного вітру та магнітного поля Землі. Також у процесі місії буде проведено кілька демонстрацій ключових технологій, пов'язаних із навігацією та збиранням зразків.

Нагадаємо, що нещодавно NASA на 12 років відправило до космосу зонд, а він зламався через 90 хвилин. Інженери NASA досліджують потенційну проблему із космічним кораблем "Люсі". Одна із сонячних батарей зонда не зафіксувалася на місці.