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SpaceX отправила на МКС космический корабль с тремя тоннами грузов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
21 декабря, 12:56
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21 декабря состоялся запуск ракеты Falcon 9, которая отправила на МКС корабль Dragon с более чем тремя тоннами грузов
SpaceX отправила на МКС космический корабль
SpaceX отправила на МКС космический корабль / Фото: NASA

Старт прошел с площадки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в 12:06 по Киеву.

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Трансляцию запуска компания демонстрировала прямо в YouTube, ее можно посмотреть ниже:

В SpaceX уточнили, что космический корабль Dragon отсоединился от второй ступени через 12 минут полета.

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Это произошло на скорости почти 30 тысяч км/ч и высоте примерно 200 км над землей, после чего первую ступень посадили на дрон-баржу в Атлантическом океане.

Уникальность запуска в том, что первая ступень Falcon 9 летала впервые, и запуск и посадка прошли без перебоев.

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Напомним, ранее астрономы создали аудиокарту Вселенной, размеcтив в сети звуковые туры по Солнечной системе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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