SpaceX отправила на МКС космический корабль с тремя тоннами грузов

Старт прошел с площадки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в 12:06 по Киеву.
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Трансляцию запуска компания демонстрировала прямо в YouTube, ее можно посмотреть ниже:
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В SpaceX уточнили, что космический корабль Dragon отсоединился от второй ступени через 12 минут полета.
Это произошло на скорости почти 30 тысяч км/ч и высоте примерно 200 км над землей, после чего первую ступень посадили на дрон-баржу в Атлантическом океане.
Уникальность запуска в том, что первая ступень Falcon 9 летала впервые, и запуск и посадка прошли без перебоев.
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Напомним, ранее астрономы создали аудиокарту Вселенной, размеcтив в сети звуковые туры по Солнечной системе.